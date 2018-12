Incautan bienes y cuentas bancarias a hermano del presidente hondureño preso en EE. UU.

Autoridades hondureñas incautaron este lunes una casa, vehículos y cuentas bancarias a un hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue arrestado recientemente en Estados Unidos por narcotráfico "a gran escala", informó la fiscalía.

La fiscalía y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico "dando cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio realizan acciones dirigidas al aseguramiento (decomiso) de bienes propiedad de Juan Antonio Hernández", conocido como "Tony" Hernández, anunció el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Además, precisó que se incautaron una casa de una habitación en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, el mismo barrio residencial donde vive el presidente, cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias.

La fiscalía argumentó que la operación fue ejecutada en medio de un fuerte despliegue de seguridad, "en virtud de los hechos públicamente conocidos (…) de la detención de Hernández en Estados Unidos".

Juan Antonio Hernández, de 40 años, fue capturado el pasado 23 de noviembre en Miami, un hecho que conmovió a la sociedad hondureña.

Visiblemente afectado, el presidente Juan Orlando Hernández declaró que la detención de su hermano era "un fuerte impacto para la familia", pero prometió que la justicia hondureña colaboraría con "irrestricto apego a la ley".

"Es un hermano, un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para respetar a los demás pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie", expresó entonces el mandatario.