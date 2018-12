Exabogado vuelve a acusar a Trump de pago a examantes para comprar su silencio

El exabogado de Donald Trump Michael Cohen volvió a la carga este viernes y afirmó en una entrevista televisada que el entonces candidato sabía que estaba mal ordenar el pago de dinero a sus antiguas amantes para comprar su silencio antes de las elecciones.

En una entrevista con la cadena ABC News, Cohen fue interrogado sobre si Trump sabía durante la campaña de 2016 que los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo Karen McDougal estaban mal y el exabogado contestó: "Por supuesto".

Trump actuó porque "estaba muy preocupado sobre cómo afectaría esto a la elección", dijo Cohen en sus primeros comentarios desde que fue sentenciado a tres años de prisión el jueves, una condena que comenzará a purgar en marzo.

Michael Cohen "admitió él mismo que era un mentiroso", contraatacó Hogan Gidley, portavoz adjunto de la Casa Blanca, interrogado por los periodistas. "Que él mismo diga 'voy a dejar de mentir a partir de ahora' es un poco absurdo".

Por su parte, el mandatario aseguró que nunca le ordenó a su entonces abogado violar la ley.

"No creo que haya nadie que se crea eso", dijo Cohen durante el programa "Good Morning America".

Cohen contrarrestó así la afirmación de Trump en un tuit el jueves cuando escribió que nunca le ordenó que violara la ley.

"Primero que nada, nunca se hizo nada en la Organización Trump que no fuera dirigido a través del Sr. Trump. Él me ordenó que hiciera los pagos, me ordenó que me involucrara en estos asuntos", dijo Cohen.

"Él sabe la verdad. Yo sé la verdad. Otros saben la verdad", agregó.

Envía mensaje a estadounidenses

ABC publicó extractos de la entrevista antes de su emisión completa.

"Y aquí está la verdad: gente de los Estados Unidos de América, gente del mundo, no crean en lo que está diciendo. El hombre no dice la verdad. Y es triste que yo deba asumir la responsabilidad por sus sucias acciones", afirmó Cohen.

Cuando le preguntaron si creía que Trump estaba diciendo la verdad sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses, el abogado dijo que "no", pero se negó a hacer más comentarios.

"No quiero poner en peligro ninguna investigación", alegó.

The New York Times y Wall Street Journal informaron a su vez que los fiscales federales abrieron otra línea de investigación relacionada con las elecciones, acerca de si extranjeros canalizaron ilegalmente donaciones a la campaña de Trump.

Según fuentes cercanas a las investigación citadas por el Times, ésta se centra en determinar si personas originarias de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos utilizaron prestanombres para hacer donaciones con la esperanza de comprar influencia sobre la política de Estados Unidos.