Parlamento británico votará sobre acuerdo del Brexit en enero

El gobierno de la todavía primera ministra, Theresa May, informó que el Parlamento británico votará en enero sobre la ratificación del acuerdo de Brexit.

Varios diputados pedían que el acuerdo fuese votado la próxima semana, antes del receso de fin de año, pero este asunto no aparece en la agenda publicada en Twitter por Andrea Leadsom, ministra encargada de las relaciones con el Parlamento.

La sesión debe celebrarse, por lo tanto entre la reanudación de las sesiones el 7 de enero y la fecha límite del 21 de enero, anunciada esta semana por el ejecutivo.

Ante la evidencia de que el acuerdo que negoció con la Unión Europea sería ampliamente rechazado por los diputados, May anunció el aplazamiento de la votación en la Cámara de los Comunes, prevista para un día después.

El martes, la jefa del gobierno británico viajó a varias capitales europeas para mantener contacto con sus líderes en busca que “garantías” que puedan satisfacer las demandas de los legisladores.

Y este jueves, un día después de ganar una moción de censura en su contra, se reúne con sus 27 socios de la UE en organizada en Bruselas sobre el Brexit.

“No espero un avance inmediato, pero lo que sí espero es que podamos empezar a trabajar lo antes posible en las garantías” necesarias, aseguró May a su llegada a una cumbre de dos días en Bruselas, en la que expondrá qué “garantías políticas y legales” apaciguarían a los diputados británicos.

PM @Theresa_May is in Brussels at @EUCouncil — starting by meeting the Taoiseach Leo Varadkar pic.twitter.com/fgU9V1GTyD

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 13, 2018