Norma Torres presenta iniciativa de ley para sancionar a quienes violen Estado de Derecho en Guatemala

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, presentó este jueves una iniciativa de Ley de rendición de cuentas del Estado de Derecho de Guatemala para exigir al presidente de los Estados Unidos que imponga sanciones a quienes violen el Estado de Derecho.

Las sanciones incluirían el bloqueo de activos y la denegación de visas.

“Después de décadas de guerra civil, los guatemaltecos han luchado duro y han sacrificado mucho para establecer el estado de derecho. El progreso ha sido lento y, recientemente, ha sido amenazado por un pequeño grupo de personas, cuya única prioridad es protegerse de la persecución”, aseguró la legisladora.

Además, Torres señaló que “esos malos actores” han afectado el liderazgo de la Policía Nacional Civil, desobedecido los fallos de la Corte de Constitucionalidad, e incluso utilizaron Jeeps proporcionados por los Estados Unidos para intimidar a la Embajada de ese país en Guatemala y al personal de las Naciones Unidas.

La congresista aseguró que la administración de Trump ha ignorado las provocaciones del Gobierno de Guatemala con los vehículos donados por ese país, y señala que si su mandatario no actúa, el Congreso de los Estados Unidos deberá hacerlo.

Allowing the rule of law in Guatemala to disintegrate is a recipe for instability and crisis at our borders. If the Trump Administration refuses to act, Congress must. That’s why I have introduced the Guatemala Rule of Law Accountability Act. https://t.co/VpTbZ1IV0J pic.twitter.com/CyqXnOOwZU

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 13, 2018