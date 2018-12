Máquinas Mortales: el nuevo orden mundial de Peter Jackson

Londres es la ciudad de tracción más grande del mundo, mil años en el futuro. Persigue y caza ciudades más pequeñas a través de un paisaje árido llamado Great Hunting Ground. El centro emocional y narrativo de la película es la misteriosa desconocida Hester Shaw (Hera Hilmar), quien aparece en Londres con venganza en su corazón.

La película está basada en el primer libro de Philip Reeve de su serie de cuatro novelas. Peter Jackson espera adaptar también los otros libros a la pantalla.

“Leí los libros en 2007. Me encantó el personaje de Hester Shaw y su originalidad. El mundo con ciudades de tracción en donde se desarrolla la historia es definitivamente algo que nunca había visto antes", dijo Jackson a Metro.

El visionario nacido en Nueva Zelanda produjo y adaptó el libro para la pantalla con sus compañeros de escritura Fran Walsh y Philippa Boyens. El trío ganó tres premios Oscar por El Señor de los Anillos: El retorno del rey (2003).

“La adaptación es siempre la parte más difícil. El trabajo del guionista es hacer que la gente se preocupe. Lo más importante no es explicar las cosas en exceso, sino mostrarlas", señaló Boyens.

La acción-aventura tocan temas actuales como el cambio climático, el capitalismo, Brexit entre otros temas, pero Jackson afirma que el aspecto político fue en su mayor parte accidental.

"No se puede basar un guión en los titulares porque se necesitan tres años para que la película llegue a la pantalla. Es más sobre cosas universales: poder y credo, pero también sobre el coraje y el heroísmo. Cualquier película futurista debería ser atemporal y hablar de cosas que entendemos. Ese es el truco ".

Caras frescas detrás y delante de la cámara

Después de las películas de The Hobbit, Jackson se agotó y le pidió a Christian Rivers (especialista en VFX ganador de un Oscar por King Kong,) que hiciera de Máquinas Mortales su debut como director. Rivers ha trabajado con el cineasta durante 25 años haciendo storyboards, efectos visuales y dirigiendo la segunda unidad en la trilogía The Hobbit.

“Mi experiencia en efectos visuales me permitió comprender los requisitos. Queríamos crear un nuevo mundo cinematográfico desde la perspectiva del diseño, que era un territorio desconocido. Por suerte tuve a Peter en mi esquina ", admitió Rivers.

El espectáculo se rodó por completo en Nueva Zelanda, donde el equipo construyó más de 120 sets, algunos de ellos colgando en el aire. Los efectos visuales fueron creados por Weta Digital.

Jackson quiere que la audiencia se pierda en el nuevo mundo, por lo que puso caras casi nuevas en los papeles principales como la actriz islandesa Hera Hilmar (de Anna Karenina). Jackson y Boyens la eligieron porque les recordaba la icónica actriz Ingrid Bergman, debido a su apariencia nórdica y su tranquilidad.

"Lo tomo como un cumplido. Ella era una actriz increíble. Supongo que hay una cierta energía que proviene de nuestra cultura que tenemos en común de alguna manera”, afirmó Hilmar.

Ella y otros recién llegados cuentan con el apoyo de los sólidos y veteranos actores Hugo Weaving (películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit) y Stephen Lang (películas de Avatar).

Jackson no dirigirá la serie de televisión El Señor de los Anillos

Amazon Studios está trabajando en la producción del programa de televisión El Señor de los Anillos que tendrá cinco temporadas con un presupuesto de producción de $ 1 millón. Se espera que el programa esté en producción por dos años. Sin embargo, por ahora, Peter Jackson no estaría involucrado en el proyecto.

"Me llamaron, pero no tengo experiencia haciendo televisión. Ofrecí mi ayuda si la necesitaban en algún momento, pero no quería la responsabilidad de tener el control de algo que nunca antes había hecho. "Un programa como ese necesita una persona experimentada", explicó Jackson.

El cineasta está entusiasmado con la expansión de la saga, por lo que no le ha cerrado la puerta a Amazon.

"Me gusta que quieran hacer que la serie se sienta como en el mismo mundo que las películas".

Se espera que el programa sea filmado en Nueva Zelanda.