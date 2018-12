Anuncian cierre vehicular en el perímetro del Santuario de Guadalupe

View this post on Instagram

Santuario de Guadalupe | Se inició la ubicación de ventas en perímetro de 9 calle, 8 calle, 1 avenida, 2 avenida en #TransitoGT zona 1. Mañana temprano el #TraficoGT será lento en ingreso de Periférico para Centro Histórico. Considere salir mas temprano, para evitar atrasos.