EE. UU. cierra permanente su oficina de servicios migratorios en Cuba

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes el cierre de la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), encargada de realizar trámites migratorios en la isla.

A través de un comunicado, el USCIS informó que la sede en Ciudad de México asumirá la jurisdicción para quienes se encuentran en Cuba.

Recordó también que los servicios consulares en la embajada en La Habana están prácticamente paralizados desde hace más de un año, noviembre de 2017, debido a la reducción de personal por supuestos “ataques acústicos” que afectaron la salud de diplomáticos estadounidenses.

We’ve permanently closed the Havana Field Office in Cuba, but we’ll continue working with @StateDept to adjudicate pending cases. Please read our web alert for more information. https://t.co/xVWwt4tSBe

Por el momento, está disponible un asistente virtual para responder a quienes tengan preguntas sobre asuntos migratorios.

Do you have an immigration question? Ask our virtual assistant, Emma, and save a trip to one of our offices. https://t.co/DAyPbcJXkr pic.twitter.com/gQCkDyDWQK

— USCIS (@USCIS) December 10, 2018