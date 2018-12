Entre críticas, entregan nómina de candidatos para contralor general

La Comisión de Postulación para contralor general entregó ayer al Congreso el listado de los seis aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Sin embargo, el presidente de esa mesa de trabajo, Félix Serrano, cuestionó la Ley de Comisiones de Postulación y exhortó a los diputados a trabajar en una reforma.

“El resultado obtenido creo que es el mejor posible, tomando en cuenta las deficiencias de la misma Ley de Comisiones de Postulación sobre diversos puntos, mayor claridad en la tabla de gradación y metodología de evaluación, la repercusión de otras evaluaciones, entrevistas, pruebas psicométricas e impedimentos en la selección de candidatos”, explicó Serrano.

El representante de las facultades Económicas de las universidades recordó que en dicho proceso hubo división, pero no se detuvo el trabajo, ni las siete impugnaciones aunque algunas no han sido resueltas, pero enfatizó que las comisiones de postulación pueden tener futuro si el Congreso retoma el tema y ofrece una mejor Ley de Comisiones de Postulación para garantizar el proceso de selección para que no responda intereses a grupos del Estado ni académicos.

Los candidatos

Los diputados tendrán que elegir entre la nómina conformada por Vilma del Rosario Xicará Tahay, exviceministra de Gobernación, Alejandro González Portocarrero, exintendente de Aduanas y Jorge Enrique Dávila Martínez, exintegrante del directorio de la SAT.

También está el subcontralor de Probidad de Gasto Público, César Elías, Edwin Humberto Salazar, exdirector de la CGC y Carlos Humberto Echeverría.

“El trabajo de la Comisión se ha realizado en apego a la Constitución, a la Ley de Comisiones de Postulación y a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad al respecto”, Félix Serrano, presidente de la comisión de postulación