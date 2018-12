John Kelly se irá a fin de año, confirma Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su jefe de despacho John Kelly dejará el cargo a fines de año.

Trump no especificó quién reemplazará a Kelly, un retirado general de la Infantería de Marina que está en el cargo desde julio del 2017, pero aseguró que el anuncio se dará en los próximos dos días.

El presidente hizo el anuncio al hablar con reporteros en la Casa Blanca antes de partir hacia Filadelfia para asistir al tradicional juego de fútbol americano entre los equipos del Ejército y la Marina.

El anuncio surge en momentos en que se están anunciando diversos cambios en el gobierno, cuando Trump enfrenta el desafío de iniciar su campaña por la reelección y la posibilidad de mayores investigaciones ahora que los demócratas han conquistado el control de la Cámara de Representantes.

Medios internacionales anunciaron este viernes sobre la salida de Kelly del despacho.

Speaking to reporters before boarding Air Force One, President Trump says White House chief of staff John Kelly will leave his position at the end of the year. "I appreciate his service very much," he says. https://t.co/c3gclD0DC4 pic.twitter.com/O5fYsbTzYg

— CNN (@CNN) December 8, 2018