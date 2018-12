Trump asegura que su popularidad es de 75 %

El presidente Donald Trump comenzó a reflexionar sobre sus cifras de aprobación con un tuit nocturno, en el que celebraba una nueva encuesta que le dio el 50 % de popularidad en Estados Unidos.

"Trabajando duro, ¡gracias!" escribió en un tuit con un enorme "50 %" superpuesto sobre una foto suya aplaudiendo en un mitin de campaña.

El único problema es que las encuestadoras que tienen esas cifras, como Rasmussen, manejan valores atípicos.

Todas las demás empresas de encuestas, como Gallup, le dan al mandatario calificaciones mucho más bajas, con un promedio de solo el 43 %, según RealClearPolitics.com.

El otro problema es que el 50 %, que incrementa el 49 % anterior de Rasmussen, tampoco es algo increíble.

Así que el jueves temprano, Trump volvió a tuitear, esta vez afirmando que las malas cifras están provocadas por la investigación de presuntos vínculos inapropiados, o incluso criminales, entre el presidente y Rusia.

"Sin la falsa caza de brujas de Rusia (…) mi índice de aprobación sería del 75% en lugar del 50% que acaba de informar Rasmussen", escribió. "¡Se llama acoso presidencial!", agregó.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2018