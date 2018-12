Felipe Izquierdo Touzet se suma al equipo gerencial de Ogilvy Guatemala

En el marco de su 25 aniversario de la fundación, Ogilvy Guatemala anunció este martes el nombramiento del profesional de medios y comunicaciones, Felipe Izquierdo Touset, como gerente de operaciones (COO).

Con la llegada de Izquierdo buscan atender mejor el nuevo entorno de la industria publicitaria, dando prioridad a la rápida evolución de competencias y habilidades.

“Estamos seguros de que de la mano de Felipe llevaremos a nuestra organización al siguiente nivel”, agregó Wurmser.

Congratulations to the 2018 #ClioAwards Agency of the Year, @OgilvyChicago! 🏆 pic.twitter.com/cYuM9OYER3

— Clio Awards (@ClioAwards) October 4, 2018