¡Gran pancita! Filtran imagen del avanzado embarazo de Meghan Markle

Tanto Meghan Markle como el príncipe Harry se están disfrutando la dulce espera de su primer hijo. Los duques de Sussex anunciaron la noticia hace unos meses y la barriguita de la exactriz ha comenzado a crecer.

Recientemente comenzó a circular una imagen del avanzado embarazo de Meghan. En la fotografía, la duquesa aparece luciendo un vestido color azul que deja ver el tamaño de su “pancita”.

Look at that baby bump!!!! she looks like she's 6 months along …. or having twins!! How exciting!! 😍😍😍#MeghanMarkle #DuchessMeghan #MommyMeghan #DuchessofSussex pic.twitter.com/l0GxyzdHRc

— Huggabugga (@hugabuggga) December 5, 2018