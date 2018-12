Renuncia la vicepresidenta de Ecuador, en medio de investigación por corrupción

Crisis política en Ecuador tras la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, envuelta en un escándalo por un caso de corrupción.

En medio de la indagación fiscal en su contra por presuntos cobros indebidos cuando era legisladora, Vicuña hizo oficial su dimisión a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta”, escribió la ahora exvicemandataria.

El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos! https://t.co/WlWYjJhQAg

— Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) December 4, 2018