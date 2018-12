Histórico: Chanel dejará de usar pieles de animales exóticos

A través de un comunicado publicado este martes, y citado por la AFP, Chanel anunció que dejará de usar en sus pieles de animales exóticos en sus colecciones.

La famosa marca francesa “no volverá a utilizar pieles exóticas para sus futuras creaciones”, específicamente, de cocodrilo, serpiente, lagarto y otras, indicó la empresa.

Los artículos de Chanel, como bolsos, abrigos y zapatos confeccionados con pieles exóticas, se vendían hasta ahora a precios altísimos, hasta 9 mil euros (10 mil 300 dólares).

Este martes, en el sitio web de la marca, los bolsos de pitón ya no estaban disponibles para su venta.

“Lo hicimos porque es lo que se lleva, pero no es que la gente nos lo impusiera”, dijo por su parte el diseñador Karl Lagerfeld, citado por el sitio especializado WWD.

La asociación militante PETA también aplaudió la medida: “No hay ningún signo de modernidad en utilizar pieles robadas de animales atormentados para ropa y complementos”, dijo.

“Está claro que ha llegado el momento de que todas las firmas, como Louis Vuitton, sigan el ejemplo de Chanel y pasen a utilizar materiales innovadores” en vez de piel animal, agregó PETA.

BREAKING: After decades of PETA pressure, @CHANEL has banned fur and exotic skins from their collections 🎉 2018 is THE YEAR for designers coming out of the stone age! pic.twitter.com/H4Xi6656r2

— PETA (@peta) December 4, 2018