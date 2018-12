Pareja británica se comprometió en Nueva York, pero el anillo le quedó grande y se perdió en el Time Square

Para muchos visitantes de Nueva York, Times Square es una visita obligada. Y para un hombre británico, fue donde su romántica propuesta de matrimonio salió horriblemente mal: el anillo de diamantes cayó por una rejilla.

Pero no te preocupes, gracias al poder de Internet, la historia tiene un final feliz.

John Drennan se arrodilló en el Central Park, de Nueva York, para pedirle a su novia desde hace diez años, Daniella Anthony, que se casara con él. Ella dijo que sí. Pero el anillo tenía el tamaño equivocado, dijo la pareja a la BBC.

Más tarde, cuando la pareja caminaba por Times Square, el reluciente anillo de diamantes se cayó y fue a parar a una rejilla.

"Estábamos caminando de regreso al hotel. Todavía puedo visualizar el anillo. Rebotando una vez… rebotando dos veces y luego desapareció", dijo Drennan.

John Drennan, who is from England, said he proposed to his girlfriend Daniella Anthony in #CentralPark but the yet-to-be-sized ring fell off while the pair were walking through #TimesSquare Friday night. https://t.co/hENCIx7DhX

— Esha Ray (@ByEshaRay) December 2, 2018