Pareja británica con final feliz tras perder anillo de compromiso en EE. UU.

Para muchos visitantes de Nueva York, Times Square es una visita obligada. Para un hombre británico fue donde su propuesta de matrimonio romántico salió horriblemente mal: el anillo de diamantes cayó por una rejilla.

Pero no te preocupes, gracias al poder de internet, la historia tiene un final feliz.

John Drennan se arrodilló para pedirle a su novia desde hace 10 años, Daniella Anthony, que se casara con él en el Central Park de Nueva York. Ella dijo que sí.

GRATE-FUL LOVERS: NYPD officers are the toast of newly-engaged Peterborough couple Daniella Anthony and John Drennan. Hours after the pair proposed to each other in New York's Central Park, they lost Daniella's ring down a grate in Times Square. Search by US officers retrieved it pic.twitter.com/LBDv3Uii1D — Nick Hudson (@DuncanDanley) December 3, 2018

Pero el anillo tenía el tamaño equivocado, dijo la pareja a la BBC.

"Traté de decirle a John que era demasiado grande, pero él insistió en que lo usara", dijo Anthony.

Más tarde, cuando la pareja caminaba por Times Square, el reluciente anillo de diamantes se cayó y ¡Plop!, fue a parar a una rejilla.

"Estábamos caminando de regreso al hotel. Todavía puedo visualizar el anillo. Rebotando una vez… rebotando dos veces y luego desapareció", dijo Drennan.

Entra en acción el poder de internet.

La pareja llamó a la policía, que abrió la reja y buscó durante horas. Sin suerte. Así que Drennan y Anthony volvieron a casa y planearon comprar un nuevo anillo.

Pero en el ínterin, el Departamento de Policía de Nueva York localizó la joya y lanzó una campaña en las redes sociales el sábado para encontrar a la pareja, con fotos de ambos y del anillo.

The couple that lost their engagement ring in Time Square on Friday night has been found. A special thank you to #NYPD ESU Det. Bucchignano & Glacken for their extra effort, they returned the next morning & were able to recover the💍 in a subway grading. Congrats & Best of Luck! pic.twitter.com/ShUnJTYuB9 — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) December 2, 2018

La policía incluso hizo limpiar el anillo.

El domingo se resolvió el misterio.

"La (ahora) feliz pareja está de vuelta en su país de origen, pero gracias a los retuits, ¡Se enteraron que los estábamos buscando! Estamos haciendo arreglos para que les devuelvan el anillo, ¡Felicidades!", comunicó en Twitter la policía de Nueva York.

We wanted to say thank you to everyone who helped especially @NYPDnews and a special little girl who gave my fiancé a big hug… So much love for NYC!❤️ @TimesSquareNYC — John Drennan (@JohnDre65683261) December 2, 2018