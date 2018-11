Secretario del Tesoro de EEUU asegura que accedieron a su cuenta de Twitter sin autorización

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin se vio obligado a eliminar un tuit reenviado desde su cuenta personal de Twitter por una persona desconocida que tuvo acceso no autorizado a la misma, aseguró a través de la red social.

Steven Mnuchin no reveló quién fue el autor de este tuit o si consideró que su cuenta había sido hackeada.

A retweet was posted last night on @stevenmnuchin1 by someone other than the Secretary or an individual with authorized access to his account. As such, the retweet is being deleted.

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) November 28, 2018