Carteros de EE.UU. hallados culpables de repartir paquetes con cocaína

Al menos 16 empleados del servicio postal de Estados Unidos que trabajan en la ciudad de Atlanta fueron condenados purgar penas en una prisión federal por entre tres y nueve años, ya que fueron hallados culpables de aceptar sobornos a cambio de repartir paquetes de cocaína.

Según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los envíos eran de al menos dos kilogramos cada uno y por los cuales los carteros recibían un pago de no menos de $250.

