VIDEO. Pasajera graba a hombre que se masturbaba frente a ella en un bus para poder denunciarlo

Un hombre de 30 años fue detenido el lunes en la localidad argentina de Martínez, luego de ser descubierto por una mujer que lo grabó mientras este se masturbaba frente a ella, a bordo de un autobús de la línea 60.

La víctima, identificada en redes sociales como Antonela Pozzi, se percató de lo que ocurría y por ello decidió sacar su teléfono móvil para grabar al sujeto y tener evidencia del incidente.

En las imágenes se puede ver al individuo, vestido con una camiseta azul y una pantaloneta, tocándose los genitales con una mano y sosteniendo un móvil con la otra. Llevaba puestos unos audífonos y portaba una mochila, la cual utilizó para cubrirse cuando se dio cuenta que la mujer lo estaba grabando.

Acto seguido, la joven acudió con el chofer del colectivo, a quien mostró las imágenes.

El conductor, tras escuchar su relato y revisar la grabación, frenó en un destacamento policial en Panamericana y Paraná y entregó al hombre a las autoridades.

“Ella (la víctima) se me acerca a la altura de Puente Saavedra y me comenta que había un tipo masturbándose; estaba llorando, muy nerviosa, y traté de tranquilizarla. Le dije que se quedara sentada conmigo y que no fuera para el fondo (del bus)”, relató Adrián Acosta, chofer del vehículo, a TN.

“Cuando la chica me mostró el video no lo podía creer. También lo miraba al tipo por el espejo retrovisor por si tenía alguna reacción violenta. No sabía si podía llevar un arma… él ya se había dado cuenta de que la chica lo había grabado”.

“La policía lo bajó del colectivo y quedó demorado. Yo me quedé todo el tiempo con Antonela”, contó Acosta.

Tras la detención del acosador, la víctima decidió compartir el episodio en las redes sociales, con objeto de denunciar lo ocurrido.

“Al macho escracho: me subí al 60 (Paraná y Fleming) en Plaza Las Heras a las 12:30. Estaba en el asiento de la ventana derecha y en el de la izquierda había un chabón que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me doy cuenta que se estaba masturbando”.

Me subí al 60 (Paraná y Fleming) en Plaza Las Heras a las 12:30. Estaba en el asiento de la ventana derecha y en el de la izquierda había un chabon que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me doy cuenta que se estaba masturbando. pic.twitter.com/dWwgebXbYM — anto (@AntonelaPozzi) November 26, 2018

En otro tuit, Antonela agradeció la actitud del chofer, así como la de las otras pasajeras que viajaban junto a ella en el bus. “El chofer no solo paró el colectivo, sino que me acompañó a hacer la denuncia. Y las pasajeras se quedaron conmigo, me ofrecieron ayuda para difundirlo y me convidaron gaseosa y caramelos, pues las mujeres son lo mejor que le pasó al mundo”, escribió.