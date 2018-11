Supuesto tiroteo en centro médico de Maryland resulta ser una falsa alarma

Autoridades de Maryland respondieron este martes a un posible tiroteo en el interior del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, pero finalmente todo terminó en una falsa alarma.

Pasadas casi tres horas de la alerta inicial, la Marina de Estados Unidos indicaba a través de Twitter que en realidad no había habido ningún incidente violento y que en realidad se había tratado de un simulacro.

CONFIRMED: No active shooter at Naval Support Activity Bethesda. Was ad hoc drill by tenant command. https://t.co/P9N65mMdOA — U.S. Navy (@USNavy) November 27, 2018

El Centro Médico explicó más tarde que no había sido un simulacro, sino una falsa alarma.

Security responded and cleared the building, finding no indication of an active shooter. After investigating the call and the origin, NSA Bethesda has determined that this was a false alarm and not part of a scheduled drill as has been reported. 2/2 — NSABethesda (@nsabethesda) November 27, 2018

Según la cadena CNN, la Policía del condado de Montgomery confirmó que recibió una llamada alertando sobre una balacera en el lugar, por lo que procedieron de inmediato.

MCP has been called to assist with the report of a possible active shooter at the Walter Reed Nat Mil Med Ctr located at 8901 Rockville Pike. More information will be released as it is confirmed. Call received to assist – 2:23 pm. — Montgomery Co Police (@mcpnews) November 27, 2018

Una internauta, identificada en Twitter como Lindsey Migliore (@DrMigliore), compartió un video en el que mostraba un equipo SWAT en los alrededores del edificio.

Inside Walter Reed right now after the active shooter announcement. Was looking on Twitter for news and it's filled with people questioning the safety of their loved ones. Building 19 in lockdown. Haven't heard any shots. Multiple agencies responding. Hopefully false alarm. pic.twitter.com/xNDKyEuN56 — Lindsey Migliore, DO (@DrMigliore) November 27, 2018

El congresista Dutch Ruppersberger también reportó a través de Twitter que se encontraba en ese lugar al momento del incidente.

“Actualmente me encuentro en el Walter Reed Medical, en Bethesda, donde se nos ha dicho que hay un tirador activo. Estoy a salvo en una sala de conferencias, con aproximadamente 40 personas más”, escribió Ruppersberger.

I am currently at Walter Reed Medical in Bethesda where we've been told there is an active shooter. I am currently safe in a conference room w/ approx 40 others. — Dutch Ruppersberger (@Call_Me_Dutch) November 27, 2018

El campus del hospital, a unas 10 millas al norte de Washington, fue cerrado debido a la situación, pero ya operaba con normalidad. “Estamos seguros del Código Blanco y continuaremos con las operaciones normales”, tuiteó el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.