Absuelven a acusados por muerte de una joven en un caso que estremeció a Argentina

Dos hombres acusados por la muerte de una adolescente de 16 años fueron absueltos este lunes de violarla y empalarla, en un polémico fallo sobre un caso que había estremecido al país en 2016 y motivó el primer paro de mujeres contra la violencia machista.

Matías Farías, de 25 años, y Juan Pablo Offidani, de 43, habían sido imputados por abuso sexual seguido de muerte de la joven Lucía Pérez, pero el tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, los condenó solo a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Un tercer acusado, Alejandro Maciel, 61, fue absuelto.

La absolución por feminicidio se dio a conocer a horas de la realización de una marcha por el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Los fundamentos del fallo se darán a conocer en diez días.

La muerte de Lucía Pérez en Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, quien fue abandonada sin vida en un hospital el 8 de octubre de 2016, provocó el rechazo de la sociedad y generó el primer paro de mujeres en Argentina impulsado por el movimiento feminista "Ni una menos".

Una multitud acompañó en aquel momento marchas en el centro de la capital y otras ciudades, luego de que la fiscal María Isabel Sánchez dijera "no tener dudas" de la participación de los dos acusados en el crimen.

La autopsia reveló que la adolescente había sido obligada a tomar gran cantidad de cocaína, violada con violencia y "empalada", había dicho la fiscal de instrucción.

Pero el juicio oral, que comenzó el pasado 31 de octubre, estuvo marcado por diferencias entre los peritos sobre la existencia o no de abuso sexual.

En los alegatos, el fiscal Daniel Vicente había pedido prisión perpetua para Farías por considerarlo autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor"; y 18 años de cárcel para Offidani como "partícipe necesario".

El abogado de la familia querellante, Gustavo Marcelliac, pretendía cárcel a perpetuidad para ambos como coautores de "abuso sexual seguido de muerte".

"Este es un caso de violencia de género extrema. Es intrascendente, a esta altura, si la empalaron o no. Es de violencia extrema porque adultos captaban a nenas en la puerta de colegios y les vendían drogas para luego satisfacer sus más bajos apetitos sexuales", advirtió Marcelliac.

"Indignación y dolor"

El fallo del tribunal fue rechazado por la a doctora en filosofía y fundadora de la Red Argentina de Género, Diana Maffia.

"Una de las formas patriarcales de la justicia es 'leer' la escena del crimen. En el caso del femicidio de Lucía Pérez, de 16 años, las lesiones físicas fueron consideradas compatibles con una relación sexual consentida. Ella no estaba para testimoniarlo, su cuerpo habló, pero…", se lamentó en un tuit.

Fabiana Tunez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), expresó también por la red Twitter su "indignación, dolor, bronca y desconcierto".

"No me alcanzan las palabras para expresar todo lo que me genera el terrible fallo por el femicidio de Lucía Pérez. Desde el INAM acompañaremos la apelación. Necesitamos urgentemente una justicia con perspectiva de género", señaló la funcionaria.

Desde 2012, el feminicidio está contemplado en la ley argentina y tiene una pena de cadena perpetua.

Según la ONG Casa del Encuentro, en los últimos diez años 2.679 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia machista y 3.328 hijos e hijas quedaron sin sus madres.