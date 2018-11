Arrestan a migrante mexicano que había pedido refugio en iglesia de EE. UU.

El migrante Samuel Oliver Bruno, de 47 años, fue detenido en una oficina de inmigración en el área de Raleigh, informó en un comunicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El grupo defensor Alerta Migratoria NC dijo en un comunicado que Oliver fue a que le tomaran las huellas dactilares para que pudiera solicitar residencia en Carolina del Norte con su esposa e hijo. Pasó 11 meses en una iglesia en Durham para eludir a las autoridades migratorias, quienes por lo general no arrestan a personas en iglesias y otros lugares delicados.

El ICE informó que Oliver, quien lleva dos décadas viviendo en Carolina del Norte, no tenía base legal para estar en Estados Unidos y agotó todas sus apelaciones. En 2014 se declaró culpable de utilizar documentos falsos para reingresar por Texas a Estados Unidos después de salir del país, según documentos de la corte.

RIGHT NOW-Supporters of Samuel Oliver-Bruno gathering at ICE office in Cary. #ABC11 pic.twitter.com/BWaxLZQIDU

— Gloria Rodriguez (@GloriaABC11) November 23, 2018