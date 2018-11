Nineth Montenegro: “Es complicado apoyar”

¿Es la primera vez que se crea una mesa técnica para revisar las asignaciones presupuestarias?

Sí, hubo la necesidad de crear una subcomisión para enmendar una serie de errores porque del Ministerio de Finanzas venían incrementos para el Organismo Judicial, para el Tribunal Supremo Electoral y para la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero en la comisión apoyan a organizaciones no gubernamentales como Esperanza de Vida, con más de Q30 millones, incluso se recetan temas para renglones 029 y 015, que venían desde Finanzas, para tratar de reorientar el presupuesto y como se ha visto no hemos apoyado hasta cuando se presenten enmiendas.

¿Apoyarán las enmiendas que presente la mesa técnica para mejorar los recursos?

Votaremos a favor de esas enmiendas consensuadas, estamos proponiendo una enmienda en el tema del Organismo Judicial porque le quitan Q25 millones al bono de educación, y proponemos que le quiten a las plantas de tratamiento que están bajo el Fodes, y que no ha tenido capacidad de ejecución, pero no a 16 mil niños que se pueden quedar sin su bono.

¿Cuál es el trabajo de la comisión de Finanzas con ese dictamen cuestionado?

A entidades que tuvieron una precaria ejecución se les favoreció, como lo hemos dicho, y se demeritó a instituciones que son necesarias como Educación y Gobernación, pero se está mejorando con las reorientaciones que se están trabajando en las enmiendas que se conocerán la próxima semana.

¿Presentarán candados para el presupuesto por ser año electoral?

El planteamiento que tenemos es solamente en el Organismo Judicial, donde estamos totalmente de acuerdo que tenga los Q600 millones porque es lo necesario y correcto, solo pedimos no quitarle a Educación, sino que se les quite a las plantas de tratamientos. En torno a normas presupuestarias no presentamos ninguna, pero sí nos comprometemos a ser la fiscalización para evaluar la ejecución y qué anomalías hay, también estamos haciendo un análisis de la ejecución del Ministerio de Desarrollo.

¿Cómo ve la aprobación del presupuesto para un año electoral?

Complicado, es duro para nosotros tener que apoyar en parte el presupuesto, pero lo hacemos por médicos que devengan salarios precarios, por los universitarios, por la paralización en el sistema judicial.