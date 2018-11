Mauricio Mulder: “Estamos en un terreno político en el que los argumentos jurídicos no cuentan”

El congresista peruano, Mauricio Mulder, asegura que no hay pruebas que inculpen a Alan García de haber recibido dinero ilícito y rechaza el impedimento de salida del país en contra del expresidente.

Además, acusa al fiscal José Domingo Pérez de tener una visión “muy populachera del derecho”.

¿Cuál es la posición del Partido Aprista frente a las investigaciones ampliadas al expresidente Alan García y su impedimento de salida del país?

“Que sabemos perfectamente a qué nos estamos enfrentando. Es un proceso muy politizado, es una ofensiva antidemocrática que el Ministerio Público lleva a cabo siguiendo los dictados de la ONG IDL. Ellos, a su vez, imponen la línea editorial de la concentración de medios en el país, que presiona al Ministerio Público y al Poder Judicial para que impongan criterios contra nosotros y partidos políticos que no le son afectos. Sabemos que estamos en un terreno político en el que los argumentos jurídicos no cuentan. Lo hemos visto en el caso del fujimorismo, cuando once personas son condenadas a exactamente lo mismo, a pesar de que en el relato de los hechos de cada uno, el nivel de participación es distinto. Y, sin embargo, les dan 36 meses de prisión preventiva. Es obvio que después de esta medida que han aplicado contra Alan García, harán lo mismo”.

¿Hay cierto temor de que la fiscalía vaya por la prisión preventiva, teniendo en cuenta que ya lo ha hecho con otros investigados por el caso Odebrecht?

“Sin duda alguna y no necesita argumentos ni nada, porque no hay ninguna prueba en absoluto que acredite que Alan García o el Apra hayan recibido dinero sucio. Todas son suposiciones. Pero cuando se trata de otras personas, ahí no hay suposiciones. Por ejemplo, cuando Rosa María Palacios recibió pagos de la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller, ¿ella ha averiguado de dónde viene ese dinero? Era obvio que era de Vladimiro Montesinos. ¿Y alguna vez alguien ha pedido que se le investigue por lavado de activos? No pues, porque pertenece a la “argolla mediática” que gobierna el país”.

Publinews Guatemala Expresidente peruano pide asilo en la embajada de Uruguay El expresidente Alan García solicitó asilo tras su prohibición de salir del país por 18 meses, debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la brasileña Odebrecht.

En el caso de García, las denuncias señalan que recibió el pago por una conferencia en Brasil de parte del abogado Américo Spinola, vinculado a Odebrecht…

“Bueno, pero este abogado pertenece a un estudio. Y uno no tiene que saber quiénes son los clientes de ese estudio. García firmó contrato con el abogado que representaba a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Cobró, como es normal, y lo declaró. Que cuatro años después, el señor Spinola diga que el dinero con el que él se procuró el pago, se lo pidió a Odebrecht, es problema de él. Eso no lo tiene por qué saber quien lo está cobrando. El señor Hugo Delgado, dueño de RPP, recibe 200 mil dólares de un político como Chlimper, lo guarda en una caja y dice que se lo cobra a cargo de publicidad que pasaron. ¿Ha averiguado Delgado el origen de ese dinero? Porque según José Domingo Pérez, ese dinero proviene de la corrupción, y, sin embargo, Pérez ha dicho que es un empresario honesto. Eso significa que este fiscal es un instrumento político”.

El fiscal José Domingo Pérez pidió también la prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, rivales políticos del Apra. ¿Qué intereses políticos tendría, en todo caso?

“Creo que tiene un figuretismo muy marcado y una visión realmente muy populachera del derecho. Trata de construir una carrera política al presentarse como un inflexible. Eso, sin duda, vende; pero no tiene nada que ver con el derecho”.

¿Este sería el momento más difícil para Alan García?

“No. Ha habido peores, como toda la coyuntura después del golpe de Estado de 1992 de Alberto Fujimori, cuando asaltaron su casa, secuestraron a sus hijos y le dieron orden de captura internacional”.

¿Coincide usted con García en que este gobierno es autocrático y que hay una especie de golpe de Estado sin tanques?

“Sin duda alguna. En el Perú, no hay Estado de derecho. Incluso el Poder Ejecutivo está supeditado al verdadero poder fáctico que gobierna el país. Los demás poderes del Estado lo único que hacen es seguir la comparsa”.