López Obrador reitera que habrá perdón para funcionarios corruptos

En declaraciones a los medios de comunicación tras llevar una ofrenda floral por el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ofrecerá un perdón a los corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales.

AMLO (como se le conoce a López Obrador por las siglas de su nombre) afirmó que dicho perdón será para los funcionarios que cometieron actos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en los anteriores, y que de esta forma se iniciará una nueva etapa a partir del próximo primero de diciembre, cuando asuma como presidente.

“Sí, es un perdón (…) Eso es lo que se está planteando, decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia”, afirmó el mandatario electo.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: AFP

“Yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al poder Judicial o al poder Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver”, aclaró.

“Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Si se operara por eso, si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora, sino tiempo atrás”, añadió.

López Obrador apuntó, no obstante, que el plan es que más adelante en su gobierno “no haya perdón para ningún corrupto”.

“Que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares y que se destierre la corrupción para siempre”, dijo, citado por El Universal.

Luego de montar una guardia de honor en el sitio donde el 22 de febrero de 1913 fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, AMLO también dio a conocer la creación de una agencia de información del Estado.

“Algo como lo que sucede en España que hay un instituto autónomo, independiente, para garantizar el derecho a la información. Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista (…) eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión pero es un proceso se está analizando”, comentó, citado por Tribuna.