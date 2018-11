Tiroteo en hospital de Chicago deja “múltiples víctimas”

A través de un mensaje divulgado en las redes sociales, el portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Guglielmi, confirmó que el tiroteo ocurrió cerca del Mercy Hospital, y que el mismo habría resultado en varias personas heridas.

“Reportes de múltiples víctimas del incidente en la calle 26 y Míchigan. Por favor, eviten el área”, escribió Guglielmi en un primer tuit.

Reports of multiple victims from incident at 26th and Michigan. Please avoid area. pic.twitter.com/VtDIr5b2Ok — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018

“Los oficiales están realizando una búsqueda minuciosa en el Mercy Hospital. Al menos un presunto delincuente ha sido abatido a tiros”, añadió el vocero.

Minutos más tarde, Guglielmi confirmó que un agente de la Policía de Chicago resultó herido en el incidente y que este se encontraba en condición crítica, aunque recibiendo un excelente cuidado. “Por favor, envíen sus oraciones”, escribió.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018

Según autoridades, se realizaron disparos tanto dentro como fuera de las instalaciones del hospital. La evacuación del edificio estaba en marcha.

Patients and hospital workers on CTA bus is having been evacuated from the hospital #mercy pic.twitter.com/OBfjcqHX6n — Ravi Baichwal (@BaichwalABC7) November 19, 2018

Sobre el número de víctimas y su estado de salud, la policía no había proporcionado datos exactos.

Entrevistado por ABC7 Chicago, un testigo que estaba al otro lado de la calle al momento del tiroteo dijo que escuchó unos 6 o 7 disparos, y que inicialmente creyó que el ruido provenía de unas obras cercanas.

El sitio RT llevaba a cabo una transmisión en vivo desde el lugar del incidente: