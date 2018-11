FOTOS. Emotiva vigilia por las víctimas del incendio en California

El "Camp Fire", el incendio más destructivo y letal del que hay registro en California, dejaba al menos 77 muertos y casi mil desaparecidos, dijo la oficina del sheriff, tras una vigilia en honor a las víctimas.

"Nos levantaremos de las cenizas", versaba por su parte un cartel sobre un altar, mientras sobrevivientes y familiares de los fallecidos se reunían en la First Christian Church, de la vecina localidad de Chico, el domingo.

Miles de vecinos que lograron huir de las llamas se refugiaron en iglesias y tiendas de campaña.

Paralelamente, las autoridades del condado de Butte, señalaban en un comunicado que, "de los 77 fallecidos, 67 habían sido identificados".

"Un cuerpo fue localizado hoy", dijo el sheriff del condado. El número de desaparecidos, en tanto, descendió a los 993, añadió en el texto, citado por la AFP.

Asimismo, el "Camp Fire" destruyó 10 mil construcciones tras arrasar una superficie de 61 mil hectáreas, borrando del mapa la pequeña localidad de Paradise.

Contenido en un 65 %, no se espera que el incendio sea controlado en su totalidad hasta finales de noviembre, según el servicio de bomberos de California, que desplegó unos 5 mil hombres y 28 helicópteros para combatir el fuego.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología indicó que bajos niveles de humedad y vientos arrachados imperarán en buena parte de California este lunes, aunque indicó que esas condiciones podrían cambiar.

El presidente Donald Trump visitó el sábado la ciudad de Paradise y también viajó a Malibú para comprobar las daños provocados por otro incendio en el sur del estado, el "Woosley Fire", que devastó 40 mil hectáreas y dejó al menos tres muertos.

"Es triste de ver", dijo el mandatario tras haber evaluado el desastre. También publicó un tuit en el que resumió su visita. "Increíble estar con nuestros GRANDES HÉROES hoy en California. ¡Siempre estaremos con ustedes!", escribió.

Incredible to be with our GREAT HEROES today in California. We will always be with you! pic.twitter.com/B1MCTF83Zf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2018