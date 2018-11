Falla playback y se revela la verdadera voz Thalia durante show en vivo

Thalia subió al escenario en Los Ángeles para un concierto titulado "Las que mandan", donde también estuvo Gloria Trevi, Paulina Rubio y Yuridia.

Al principio de su presentación la cantante demostró su talento, pero una en el playback reveló cómo canta realmente en vivo.

Junto a Natti Natasha, intepretó el tema "No me acuerdo" frente a una multitud sumamente entusiasmada que se congregó en The Forum.

Sin embargo se hicieron evidentes varios desajustes técnicos en el audio por lo que la mexicana tuvo que cantar en vivo.

Quedó demostrado que, a sus 47 años, no necesita disfrazar su voz y sacó adelante su canción.

Por su parte, la sensual reggueatonera se puso bastante nerviosa y por momentos olvidó la letra de la canción, pero no pudo ocultar su felicidad y agradeció a la esposa de Tommy Mottola el haberle permitido compartir el escenario con ella.

En las redes sociales de inmediato se hicieron virales los videos del momento, algunos usuarios indicaron que la estrella es una de las pocas estrellas que se ha destacado por cantar de manera excepcional a capella.

Increíble reencuentro

Durante años se habló de una rivalidad entre ambas; sin embargo, sorprendieron a todos los espectadores al encontrarse en este evento.

Dicho concierto tenía como objetivo homenajear a las mujeres más influyentes de la música, aplaudiendo su gran trayectoria en la industria.

Pero lo que sorprendió más a todos los fans fue la presencia de las mexicanas en el escenario.

La supuesta rivalidad surgió cuando decidieron lanzarse como solistas, luego de permanecer en la agrupación musical de Timbiriche.