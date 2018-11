Rick Scott gana banca al Senado por Florida

El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, se quedó este domingo con la banca al Senado tras derrotar en la contienda electoral al demócrata Bill Nelson.

Según los resultados definitivos, publicados por autoridades electorales de Florida, Scott obtuvo un 50.05 % de los sufragios, una ventaja de un poco más de 10 mil votos respecto al senador saliente.

Con esta victoria los republicanos, que ya estaban seguros de conservar el control de la cámara alta, logran una mayoría más cómoda.

“Felicitaciones a Rick por una campaña valiente y coronada por el éxito”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

Nelson, quien era senador por Florida desde 2001, admitió su derrota la tarde de este domingo.

“Acabo de hablar con el senador (saliente) Bill Nelson, quien gentilmente concedió mi victoria, y le agradecí por sus años de servicio público”, señaló Scott en su página de Facebook.

También en Florida, el candidato demócrata para el cargo de gobernador, Andrew Gillum, reconoció el sábado haber perdido la elección ante el republicano Ron DeSantis.

I want to congratulate @RonDeSantisFL on becoming the next Governor of the great state of Florida. My wife R. Jai and I could not be prouder of the way we ran this race. We could not be more thankful to my running mate, @ChrisKingFL and his wife Kristen.

— Andrew Gillum (@AndrewGillum) November 17, 2018