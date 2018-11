VIDEO. Ante chantaje de su ex, Mhoni Vidente publica candente pack

Mhoni Vidente vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no es por sus acertadas predicciones sino por unas imágenes subidas de tono.

La famosa vidente que hace unos meses ella anunció la cancelación de su boda y afirmó que ya había superado el rompimiento y las cosas en su vida no andan muy bien.

Aunque ella pasó la página, al parecer su exnovio no ha podido con el shock de concluir la relación y de nuevo intenta atormentarla.

El hombre estuvo chantajeándola con publicar una serie de videos y fotografías comprometedoras.

"Siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho", reveló la vidente hace unos días.

Se adelanta

Según publicaron varios medios mexicanos, su expareja planeaba filtrar "su pack" como venganza por terminar su relación.

No obstante, Mhoni fue mucho más allá y publicó ella misma las fuertes imágenes.

"Yo me siento triste por el hecho. Pero siento que lo hace como venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió y es una forma de vengarse de mí y sacar las fotos. Y no, no pienso hacer nada, sólo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar", aseguró.