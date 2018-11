Presentan el Plan Belén para evitar tragedias en las ventas de cohetillos en la temporada navideña

El mayor Héctor Chacón, de los Bomberos Municipales, dio a conocer que este jueves, 15 de noviembre, darán inicio las capacitaciones del Plan Belén por parte de esa entidad.

Como se ha realizado por 19 años, este plan sirve para prevenir incendios en las ventas de los tradicionales fuegos artificiales que se utilizan en las fiestas de fin de año.







































¿Qué es el Plan Belén?

Es una serie de capacitaciones diarias, de una hora, en la que se dan directrices de cómo manejar medidas preventivas, cómo puede surgir el fuego en un lugar donde se expendan estos juegos pirotécnicos. Está dirigido a todas las personas que cuentan con una venta de estos productos.

"Está dirigido para gente que no tiene mayor conocimiento, que no tiene equipo. Pedimos que como mínimo tengan un extintor de polvo químico seco ABCD y que sea de unas 15 o 20 libras, así como arena y agua", explicó el mayor Héctor Chacón.

Por otra parte, el rescatista también indicó que en estas capacitaciones, los asistentes reciben entrenamiento de cómo utilizar estos elementos para evitar que el fuego se pueda propagar.

¿Cuándo se realizará?

Las capacitaciones se realizarán del 15 de noviembre al 15 de diciembre, de lunes a viernes, a excepción de la última fecha (15 de diciembre) que es sábado. "Este último día será para los que no pudieron venir, para que tengan la oportunidad de hacerlo todo el día. No vamos a aceptar excusas de que no se tuvo tiempo y otras circunstancias", indicó Chacón.

Simulacro

En las instalaciones de la Escuela Técnica de los Bomberos Municipales se realizó un simulacro vivencial para mostrar lo que ocurriría si no se toman las medidas correspondientes en los negocios.

Este es un requisito para obtener la licencia, la cual extiende la Municipalidad. Desde luego, si no recibió la capacitación no se la van a extender, dijo el bombero.