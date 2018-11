Baldetti asegura que ya no tiene dinero para pagar abogado defensor

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti renunció este miércoles a que la defienda un abogado particular ya que asegura que ya no tiene recursos para cancelar sus honorarios.

Hasta hoy por la mañana era el abogado Edwin Mayén quien la representaba en el caso Registro de Información Catastral.

Para continuar con el proceso en este caso, Baldetti solicitó que le asignen un abogado de la Defensa Pública Penal.

Entre otras peticiones que hizo la ex vicepresidenta está que se le separe de este caso ya que asegura que se le juzga por los mismos hechos en el caso Cooptación del Estado.

Baldetti también renuncia a la defensa de Alamilla. Asegura que junto con su esposo acordaron que se solicitaría la asesoría al IDPP. El juez acepta pero continúa con la audiencia y ordena a los defensores Mayén y Alamilla que permanezcan hasta llegue el sustituto. @PublinewsGT pic.twitter.com/wSte5AYzgM — Jerson Ramos (@JRamos_PN) November 14, 2018

El caso RIC

En mayor de este año, una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció la cooptación del Registro de Información Catastral (RIC) por parte de funcionarios directivos de la institución.

Según el caso presentado por el MP, los hechos están vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti durante los años 2012-2015, mediante la creación de un conjunto de plazas fantasmas que eran usadas como “moneda de pago” para cumplir con favores políticos o bien sufragar gastos varios.

Sigue sin dinero

El cuatro de julio pasado, durante la audiencia del caso La Línea, Roxana Baldetti, indicó que no contaba con defensa, ya que carecía de dinero para pagarle a su anterior abogado Edgar Guerra.

Baldetti indicó que que Guerra no continuaría en el caso porque ella no tiene dinero para seguirle pagando.