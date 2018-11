FOTOS. Así es el diamante rosa “Pink Legacy”, subastado por millones de dólares

La casa Christie's subastará este martes el excepcional diamante rosa conocido como “Pink Legacy”, cuyo valor ha sido estimado entre 30 y 50 millones de dólares.

La joya, de color rosa y una pureza de 19 quilates, será subastado en Ginebra, Suiza.

“Su peso es de 18,96 quilates. La mayoría de los diamantes rosas pesan menos de un quilate, por lo tanto es un peso muy considerable”, explicó Jean-Marc Lunel, especialista internacional de joyería en Christie's.

El “Pink Legacy”, clasificado “fancy vivid”, el de mayor grado de intensidad en la escala de color, pertenecía a la familia Oppenheimer, que dirigió durante varias décadas la empresa minera De Beers.

Los diamantes de este tipo y de más de diez quilates son casi desconocidos en las salas de venta. Según Christie's, salieron a la venta solo 4 diamantes similares.

One of the world's rarest diamonds is up for auction today. The nearly 19K Pink Legacy could go for up to $50 million .@ChristiesInc is selling it in Geneva, Switzerland. pic.twitter.com/16ZMX69ohY

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) November 13, 2018