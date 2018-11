Devastador incendio en California alcanza récord de muertos

El incendio “Camp Fire”, que arrasa una vasta región en el condado de Butte, en la Sierra Nevada, al norte de Sacramento, es el más grande y destructivo de varios fuegos activos en California, que han provocado la evacuación de más de 250 mil residentes y la destrucción de 6 mil 400 viviendas solo en la ciudad de Paradise.

“Hoy fueron recuperados los restos de seis personas, lo que lleva el total a 29”, informó el sheriff Kory Honea en rueda de prensa, al final del cuarto día de lucha contra las llamas. Honea matizó que todas las víctimas se encontraron en Paradise y alrededores.

En el sur, el “Woosley Fire” afecta a los condados de Ventura (donde se ubica la ciudad de Malibú, hogar de varias estrellas de Hollywood) y de Los Ángeles.

Las autoridades informaron el domingo del hallazgo de dos muertos en un vehículo, víctimas de ese incendio, lo que lleva a 31 el balance de fallecidos por los fuegos en California.

Mientras los residentes de la zona de Malibú pudieron regresar a sus hogares a última hora del domingo, Calabasas, un poco al noreste, recibía órdenes de evacuación para toda la ciudad.

“Camp Fire” tiene el triste honor de igualar al desastre de Griffith Park, en Los Ángeles, ocurrido en 1933 y hasta la fecha el incendio más mortífero de la historia de la región, según el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire).

#CampFire [update] Pulga Road at Camp Creek Road near Jarbo Gap (Butte County) is now 111,000 acres and 25% contained. Evacuations in place. Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @ButteSheriff, Paradise Police Department, and the USFS.https://t.co/CJkryyPNVZ pic.twitter.com/v3OW5Mit53

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) November 12, 2018