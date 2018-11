“No se tiene conciencia”, Murphy Paiz, rector de la Usac

Acompañado por su equipo de asesores, el titular de la universidad estatal convocó para hoy al Consejo Superior Universitario para tomar las próximas acciones con tal de lograr un mayor aporte financiero.

¿De no obtener el monto que piden, qué medidas tomarán?

Un amparo en la Corte de Constitucionalidad, que es lo única medida de hecho que corresponde.

¿Cómo percibe la propuesta de algunos diputados de no aumentar la presencia de la Usac?

El manejo del presupuesto es discrecional porque gira de la percepción certera de apoyar instituciones nobles como la universidad, que dan un servicio que es latente en nuestros programas y si está esa opción que durante el transcurso del año nos puedan hacer transferencias que corresponden a la capacidad del Congreso y del Ejecutivo pudiera haber un margen de movimiento, pero es una presunción, no es algo certero, por lo que desde julio se evidenció un desfinanciamiento. Los fondos de 2018 están en agenda, todavía hay un diferencial de Q300 millones para estabilizarnos, por lo poco que se ha podido asignar bajo una enmienda y equilibrar lo que la comisión de Finanzas redujo, por lo que en 2019 tendremos que tocar puertas.

¿Cuál es su base para solicitar una asignación total del 7%?

Cuando vemos la reducción de los ingresos tributarios que ha proyectado la comisión legislativa de Finanzas y Moneda, porque no fue lo mismo que proyectó el Ministerio de Finanzas, ellos reducen a un promedio sino estamos mal a un promedio de Q31 millardos, lo que sería de ingresos ordinarios según el cálculo y su metodología de ellos, lo cual nos arroja que el 5% es lo que nos están presentando de Q1 mil 562 millones, pero necesitamos Q2 mil 200 millones, que si es para hacerlo estable y que no quede como un ordinario que queda a voluntad, pero en el transcurso del año no nos legitimen esa cantidad, porque justificarán que no hay ingresos tributarios y eso volvemos a los números que manejan, por lo tanto el aporte ordinario no está seguro. El aporte constitucional es el que tenemos que pelear que es el ordinario y ese cálculo nos arroja el 7% según la metodología de ellos.

¿Qué programas se verán afectados de no recibir los Q300 millones para este año?

Todos porque no pagaríamos sueldos diciembre, por lo que cada sector traerá sus dinámicas, ahora están acompañándonos sin imponer, sin instruir ni mencionar “movilicémonos” ni “suspendamos”, lo que queda ahora es nuestra capacidad de demostrar lo que se logró y comunicando. Reconozco que en los últimos días se han venido rescatando algún tipo de aporte que todavía no es lo suficiente.

¿Cómo califica que el gobierno y los diputados proponen reducir el presupuesto?

No se tiene claridad, no se tiene la conciencia y no se tiene la realidad de las cosas que es lo que nos preocupa, pero estamos aquí para demostrarles objetivamente cuáles son los proyectos y políticas que la Usac tiene hoy desarrollados y cuáles son los que deseamos implementar. Hablar del futuro nos pone en una condición muy cerrada porque lo que estamos pidiendo lo mínimo para funcionar con lo anterior. Este tema no ha terminado, continúa y procederemos por dos comisiones de trabajo, que es la de Derechos Humanos y de Educación, porque ahí la universidad tendrá que seguir con agenda abierta para trabajar.