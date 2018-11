Enfrentó a la amante de su marido con un bate y causa caos vial

View this post on Instagram

Incidente en plena vía pública, calle 96 con carrera 46, al norte de Barranquilla. Un hombre desarmó a una mujer quien golpeó varias veces con un bate la estructura de su camioneta. Admirable la tolerancia del señor, al retirar con decencia a la mujer e intentar solucionar sus problemas en privado.