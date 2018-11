El viento aviva los incendios en California que dejan nueve muertos

Más de 3.200 bomberos luchan el sábado en California para detener los incendios que asolan el norte y el sur del estado, aunque con pocas esperanzas de contener el avance de las llamas avivadas por el fuerte viento y que ya se han cobrado la vida de al menos nueve personas.

Alrededor de 250,000 vecinos han recibido la orden de evacuación de una amplia área cercana a la capital del estado, Sacramento, y de Malibú, ciudad turística de Hollywood, en el sur de California.

Los muertos se produjeron en la ciudad de Paradise, en el condado de Butte, al norte de Sacramento, donde se incendiaron 6,700 edificaciones, en su mayoría residencias.

El incendio de Butte, apodado "Camp Fire", el más destructivo de que se tiene registro, comenzó el jueves en la mañana, arrasó 40,500 hectáreas hasta la mañana del sábado y apenas está contenido en un 20%, informó el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire), que calcula que necesitan tres semanas para controlar totalmente el avance de las llamas.

Otros dos fuegos se registran más al sur, en el condado de Ventura, cerca de Thousand Oaks, donde un exsoldado abrió fuego en un bar el miércoles en la noche dejando 12 muertos antes de suicidarse.

"La magnitud de la destrucción que hemos visto es increíble y desgarradora", dijo Mark Ghilarducci, director de la oficina de emergencia del gobierno del estado. "Sabemos que hay heridos y que se han perdido vidas humanas".

Aunque aún no hay una causa oficial del origen del "Camp Fire", según informa el diario local Sacramento Bee, los responsables del suministro eléctrico locales informaron a las autoridades estatales que se produjo un corte de luz cerca del lugar donde se originó el fuego.

El presidente Donald Trump no mostró simpatía por la situación del estado, mayoritariamente liberal, y al que acusa de una mala gestión forestal que propicia los incendios.

"Cada año se otorgan miles de millones de dólares, con tantas vidas perdidas, todo por el pésimo manejo forestal. Pongan remedio a eso o no habrá más dinero federal", agregó.

El gobernador electo del estado, Gavin Newson, declaró el estado de emergencia para brindar asistencia a las zonas más afectadas por las llamas, donde se han reportado 10 personadas desaparecidas.

Un fotógrafo de la AFP constató el nivel de destrucción en Paradise: casas envueltas en llamas, otras ya hechas cenizas y autos calcinados.

"Pienso que perdimos la secundaria y al menos una de las escuelas primarias", dijo la alcaldesa de Paradise, Jody Jones, en una entrevista.

Del McDonald's solo sobrevivió la 'M' que reposaba en un poste en el estacionamiento. En cuanto al local, solo hay cenizas.

Un total de 52,000 personas fueron evacuadas de esa área, donde se esperan fuertes vientos y poca humedad para los próximos días, una mala noticia para los más de 3.200 bomberos, de los cuales tres han sido heridos en las tareas de extinción.

En el sur de California, las autoridades dijeron que se había dado orden de evacuación a unas 200.000 personas.

El Departamento de Bomberos del condado de Ventura indicó que el incendio "Woolsey" ya arrasó 14,164 hectáreas y que no han logrado contenerlo.

Agregó que se emitieron órdenes de evacuación para unos 88.000 hogares para Ventura y el vecino condado de Los Ángeles.

"Es vital que los residentes presten atención a las órdenes de evacuación", dijo el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en Twitter. "Este es un incendio muy peligroso, azuzado por el viento".

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018