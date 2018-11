VIDEO. Lele Pons queda en shock cuando ve cómo atropellan a un amigo

View this post on Instagram

@corentin Fotógrafo y amigo de @lelepons es atropellado saliendo del concierto de @karolg en #AvalonHollyood cuando un vehículo se llevó la luz roja dándose a la fuga, el joven francés se encuentra hospitalizado en estado crítico por lo que la Influencer dio a conocer que estará ausente de las redes sociales para centrarse en la recuperación de su amigo, ademas pide ayuda a sus seguidores para dar con el paradero del conductor.