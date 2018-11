Luego de caminar desde el hospital Roosevelt, ya no aguantó y murió en pasarela

Una persona falleció en la pasarela ubicada en la calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11, tras presentar un cuadro grave de salud.

De acuerdo a la información de Bomberos Municipales, el fallecido, identificado como César Augusto López, de 36 años, y murió de un paro cardíaco.

Padecía de insuficiencia renal y otros quebrantos de salud, según lo indicó Alberto Yanez, un primo que lo acompañó al centro asistencial.

Yanez, que acompañó a López hasta el último momento, comentó que lo atendieron en el Hospital Roosevelt pero le dijeron que mejor se retirara a su domicilio.

Me dijeron que me lo llevara para mi casa. Desde anoche empezó mal, pero no quiso que lo trajera al hospital", aseguró Yanes.