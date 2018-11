Afirman que esposo de "La Chupitos" quería que mataran al hijo de la celebridad

La relación entre el hijo de "La Chupitos" y su esposo Tizoc Valencia no ha sido la mejor, pues él planeaba quitarlo del camino, afirmó quien iba a cometer el crimen.

La famosa bruja llamada "Tía Adriana" confesó a un medio mexicano que el hombre la contrató para hacer unos "trabajos" en contra de Liliana Arriaga y su familia.

"Le hice un ‘amarre’. Tizoc me contó que Liliana ya se quería divorciar de él y además que no tenía dinero, por lo que tenía que robarle de las fechas que vendía de Liliana, pues su mujer ya no le daba", afirmó y contó que además le quedó a deber dinero.

Los problemas entre la pareja empezaron a inicios de 2017, pues la famosa comediante daba a conocer que su matrimonio atravesaba por una crisis y que habían sobrepasado gracias a la terapia.

Tía Adriana señaló que Tizoc estaba molesto con Miguel Ángel por llevar a vivir a su pareja a la casa, por lo que le pidió a la bruja que su relación terminara.

La especialista en artes oscuras reveló que él le dijo que su hijastro le rompió la nariz cuando se pelearon, porque le reclamó que era un vividor y que le estaba robando el amor de su esposa.

Además, comentó que su suegra no lo quiere y también le pidió unos trabajos contra ellos.

"Me pidió que su suegra se fuera y enfermara. Me espanté porque cuando fui a esa casa (en Texcoco) me pidió que su hijastro se muera, pero le dije que no lo haría", finalizó.