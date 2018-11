Pasajero se enfrenta a ocho delincuentes, uno muere y otro resulta herido

La jornada laboral de un piloto de bus de la ruta 40R fue interrumpida este miércoles luego de que un grupo de individuos tomara por asalto la unidad de transporte cuando esta circulaba por el bulevar Liberación y 13 calle de la zona 13 capitalina.

Un pasajero armado repelió el asalto y como resultado falleció un presunto delincuente y otro más quedó herido.

Al percatarse de lo que ocurría, un pasajero que vestía ropa formal se levantó de su asiento y desenfundó un arma de fuego.

“El señor les empezó a disparar y no estoy seguro si los asaltantes también dispararon porque uno de ellos vi que portaba arma”, recordó el chofer.

Uno de los supuestos delincuentes quedó herido de bala y fue atendido por los Bomberos Municipales, quienes lo trasladaron al hospital Roosevelt. Fue identificado como William Luna, de 25 años.

A pocos metros de donde se registró la balacera los delincuentes y los pasajeros se bajaron de la unidad de transporte, en el bulevar Liberación.

También descendió en ese lugar el hombre que repelió el asalto. Después le apuntó con el arma de fuego al piloto y le ordenó que se fuera, a lo que él obedeció, según su relato.

El conductor inició un recorrido en busca de apoyo de las autoridades. Mientras tanto, en el interior del bus iba uno de los supuestos delincuente fallecido.

“Llegue al Obelisco buscando ayuda pero no habían policías, luego regresé por el bulevar Liberación hasta llegar a la calzada San Juan, pero no encontraba policías. Después me recordé que por la Roosevelt siempre están los de la STP (Superintendencia de Transporte Público)”, comentó.