Misterioso objeto interestelar sería una nave extraterrestre

Cuando Robert Werylk descubrió, en 2017, el misterioso objeto interestelar “Oumuamua” cruzando el Sistema Solar, fue considerado como un cometa y lo llamaron “C/2017U1”. Luego, al detectarse que no presentaba actividad, fue catalogado como un asteroide y se nombró “A/2017 U1”.

Pero un grupo de astrónomos de Harvard no quedaron conformes con la investigación, realizaron un nuevo estudio y llegaron a una sorprendente conclusión: sería una nave extraterrestre.

An interstellar visitor…scientists have confirmed that an intriguing asteroid that zipped through our solar system in Oct. is the 1st confirmed object from anther star! Learn more about this rocky, cigar-shaped object: https://t.co/DDXYDMT7ic pic.twitter.com/GUBWOQtnaU

— NASA (@NASA) November 20, 2017