Una foto de Lindsay Lohan provoca burlas en Twitter por su aspecto físico

View this post on Instagram

Enjoying our weekday views at Lohan Beach House Mykonos. See you this summer @LindsayLohan's VIP Beach Club Restaurant. . . . . . . #lohanmykonos #lohanbeachhouse #letsgetsalty #mykonos #mikonos #mykonosisland #mykonosgreece #mymykonos #mykonoslife #mykonos2018 #mykonosparty #mykonos_vacation #mykonoslifestyle #mykonosbeach #beach #beachday #beachlife #beaches #luxurylife #luxurylifestyle #luxuryliving #luxurystyle #luxurygoods #luxurious #luxurydestination #travelgram #travelingram