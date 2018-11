Ricardo Martinelli vuelve a prisión tras sufrir crisis cardíaca

Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, confirmó a través de Twitter que el expresidente panameño regresó al centro penitenciario El Renacer.

El portavoz también criticó que Martinelli haya sido devuelto a la cárcel “a escondidas, evitando a todos los medios que estaban en la entrada principal de urgencias”.

PREGUNTAS OBLIGADAS: ¿Si habían decidido dar de alta al ex presidente Martinelli, por qué el médico no me indicó que lo del sacerdote ya no procedía? ¿Por qué trasladan al ex presidente a escondidas, evitando a todos los medios que estaban en la entrada principal de Urgencias? pic.twitter.com/sdhNmasVla

— Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) November 6, 2018