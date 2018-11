Metro de México habilita vagones exclusivos para migrantes

Ante el arribo del primer contingente de migrantes centroamericanos a la capital mexicana, autoridades locales pusieron en marcha operativos de resguardo en la estación Puebla, de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En ese sentido, elementos de seguridad del STC se dispusieron a habilitar vagones exclusivos para los migrantes, quienes en su mayoría se dirigían al albergue ubicado en el estadio Jesús Martínez “Palillo”, en la Ciudad Deportiva Magdalenta Mixhuca. Se estima que dicho lugar brinde refugio temporal a unas 5 mil personas.

Los viajeros llevaban consigo mochilas, tapetes, cobijas, bolsas plásticas con pertenencias personales e insumos.

Los miembros de la caravana migrante siguen llegando a las instalaciones del metro Pantitlán para dirigirse a las instalaciones de la Magdalena Mixhuca dónde se instalo el albergue para que sean atendidos. pic.twitter.com/UUCslb9ukZ — OMAC CDMX (@omacmx) November 4, 2018

Citado por Publimetro México, Raymundo Collins Flores, secretario de Seguridad Pública capitalino, informó que la dependencia a su cargo mantiene en marcha un operativo y se se encuentra lista para recibir a la caravana que llegará desde Veracruz.

El funcionario manifestó, además, que personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), acompaña al grupo de migrantes para cualquier atención, el cual está siendo monitoreado.

Además, se mantiene un operativo en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Magdalenta Mixhuca y en la Basílica de Guadalupe.

@IztacalcoAl y Capital Social han habilitado un comedor para los inmigrantes en la Magdalena Mixhuca. pic.twitter.com/D2QWtkIN1e — ATLANTIS (@ricardovitela) November 5, 2018

La decisión, no obstante, generó controversia en las redes sociales, donde algunos internautas manifestaron su descontento, condenando que se le diera prioridad a los migrantes cuando el servicio de transporte ya es deficiente.

“No entiendo qué pasa con este gobierno de la CDMX. A mí una de tantas veces me asaltaron y le pedí favor a un policía que me dejara pasar al Metro porque no traía ni un centavo, pero este se negó. Y a los migrantes les abren las puertas”, escribió una persona en Twitter. “¿Qué le van a decir a la gente enojada por reservar el Metro para transportar migrantes? ¿'Fifí, reconoce tu privilegio de viajar dos horas en Metro del Oriente del Estado de México a tu trabajo'?”, comentó otro usuario.