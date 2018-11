Demócrata de Colorado, Jared Polis, electo primer gobernador abiertamente gay en EE. UU.

El legislador demócrata Jared Polis se convirtió el martes en el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una gobernación en Estados Unidos, al derrotar al republicano Walker Stapleton en la carrera por el cargo en Colorado.

El congresista de 43 años fue claro sobre su orientación sexual durante la campaña, refiriéndose a ello a menudo en sus críticas al presidente Donald Trump.

Kate Brown se transformó en la primera gobernadora bisexual cuando fue elegida en Oregon en 2015, mientras que otro gobernador, Jim McGreevey de Nueva Jersey, salió del clóset y admitió su homosexualidad antes de renunciar en 2004. Pero Polis es el primer candidato abiertamente gay en ser elegido gobernador.

Thank you Colorado! One more day! pic.twitter.com/pPCApV6Nhe

— Jared Polis (@jaredpolis) November 6, 2018