Controversial senador demócrata Menéndez reelecto al Senado por Nueva Jersey

El senador demócrata de Nueva Jersey, Robert "Bob" Menéndez fue reelecto el martes en un alivio para su partido, que temía que las acusaciones de corrupción contra el candidato le hicieran perder su banca frente al republicano Bob Hugin, informaron las cadenas NBC y ABC.

Bob Menéndez, de 64 años, senador desde 2006, vio caer su popularidad tras haber sido sometido a juicio en 2017, acusado de haber ayudado a un oftalmólogo que le había pagado lujosas estadías en ciudades balnearias.

Menéndez evitó ser condenado gracias a la división del jurado, pero fue reprendido oficialmente por el comité de ética del Senado, que lo obligó a pagar una parte de los regalos que recibió.

El martes por la noche, Menéndez agradeció a sus electores.

I cannot be more proud of #TeamMenendez. We left it all on the field today. From knocking doors and talking to voters to making calls and organizing events, our supporters have worked tirelessly—from the beginning of the campaign to #ElectionDay. Thank you! – Bob

