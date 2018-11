Diputados buscan que mayores de 70 años no vayan a prisión

Uno de los temas que iniciarán a discutir los diputados es el cese del encarcelamiento establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal para algunos casos.

Las modificaciones propuestas por la sala de trabajo de Legislación y Puntos Constitucionales incluyen cuando el sindicado sea mayor de 70 años, cuando la duración exceda de un año, pero si se hubiese dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar tres meses.

También se beneficiará al reo cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera, incluso la posibilidad de aplicar reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena y al presentar nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o convenientes a su sustitución por otra medida.

Publinews Guatemala Estudiantes de USAC realizan jornada odontológica y nutricional frente al Congreso en rechazo a reducción Como medida de rechazo a la reducción de fondos destinados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes realizaron este lunes una jornada médica frente al Congreso.

Impulsores de la ley

La comisión legislativa decidió unificar las propuestas presentadas por los diputados Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau y Felipe Alejos, ya que ambas se enfocaron en ese tema.

En el dictamen también se propone que el Estado indemnice hasta 25 salarios mínimos al señalado cuando se desestime el caso o sea sobreseído.

“La solución está en dotar al sistema de justicia”, Oswaldo Samayoa, constitucionalista

La solución a la prisión preventiva no está en poner limites de tiempo, sino que se debe dotar de recursos a las instituciones de justicia y aprobar otras medidas de coerción, como la implementación de aparatos electrónicos o de arresto domiciliario, ya que no hay un registro certero de cuántos presos hay. A la vez, no se trata de dejar libres a ciertas personas porque pueden estar presos por delitos sexuales, corrupción o contra la vida, la medida busca hacer liberaciones exprés y solo buscan impunidad para ciertos grupos. Los diputados no pueden violentar la independencia judicial.