Twitter elimina cuentas que llaman a la abstención en elecciones de EEUU

Twitter eliminó miles de cuentas automáticas en Estados Unidos, muchas presentándose como demócratas, que publicaban mensajes llamando a abstenerse de votar en las elecciones de medio mandato del martes, informó la prensa.

Según un comunicado divulgado por medios locales, la firma suprimió "cuentas que intentaban divulgar información falsa de forma automática — violando nuestras reglas".

Según la cadena CNN, el comité de campaña del Partido Demócrata alertó a Twitter sobre estas cuentas, que fueron eliminadas entre fines de septiembre y principios de octubre.

La red de cuentas parecía ser dirigida desde Estados Unidos, precisó Twitter sin dar mayores detalles.

Tras las acusaciones de manipulación por parte de Rusia durante la campaña presidencial de 2016, Twitter afirma haber buscado eliminar cuentas falsas o automáticas destinadas a manipular el debate público sobre la red social antes de las elecciones del 6 de noviembre.

Enough is enough.

Cast your ballot for change on Tuesday ⤵️https://t.co/8GteLRYnAc

— National Democratic Training Committee (@TrainDems) November 2, 2018