¿Cuántos militares de EE. UU. llegarán a la frontera y qué harán?

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar en claro que no permitirá que ingresen migrantes de Honduras y El Salvador a su país, y fue contundente: “Enviará un fuerte contingente de militares, hasta 15 mil, para evitarlo”.

No obstante, el número de militares aún es incierto, así como el costo de la operación. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

El Pentágono también envía miembros de la policía militar y tres compañías de helicópteros equipados con sensores de alta tecnología y capacidades de visión nocturna.

Según el general O'Shaughnessy, 860 soldados ya llegaron a la base de la Fuerza Aérea de Lackland, cerca de San Antonio, en Texas, antes de desplegarse en la frontera.

Se identificaron otras bases militares para reubicar al resto de los cinco mil 239 militares que recibieron su orden de despliegue.

La administración de Trump asegura que el envío de los soldados a la frontera es necesario para bloquear dos "caravanas" que reúnen a unos seis mil centroamericanos.

Trump, quien posicionó a la inmigración en el centro de la campaña electoral para volver a movilizar a sus partidarios antes de las legislativas del 6 de noviembre, dijo el miércoles que "las caravanas están compuestas por personas combatientes y persistentes".

The Caravans are made up of some very tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won’t!

